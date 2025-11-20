Футбол
Бразилия
Бразилия

Сегодня, 05:32

«Сантос» сыграл вничью с «Мирассолом», Неймар забил гол и привез пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар (справа) после гола.
Фото Reuters

«Сантос» сыграл вничью с «Мирассолом» в матче 34-го тура чемпионата Бразилии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро».

На 4-й минуте счет открыл нападающий хозяев Неймар. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Неймар сфолил в своей штрафной площади, после чего Рейналдо сравнял счет.

«Сантос» набрал 37 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Мирассол» идет на 4-й строчке — 60 очков.

Чемпионат Бразилии. 34-й тур.
20 ноября, 03:30. Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) (Сантос)
Сантос
1:1
Мирассол

Неймар Сантос
Футбол
ФК Сантос
