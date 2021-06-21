«Сан-Паулу» с Ригони уступил «Сантосу»

«Сан-Паулу» в матче 5-го тура чемпионата Бразилии на выезде уступил «Сантосу» со счетом 0:2.

Отличились Маринью и Габриэл Пирани. В старте гостей вышел экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. На счету аргентинца 4 матча за бразильский клуб.

После этого матча «Сан-Паулу» с 2 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Сантос» с 7 очками — на 9-й строчке.

Бразилия. Серия А

5-й тур

«Сантос» — «Сан-Паулу» — 2:0 (2:0)

«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гоияниенсе» — 2:1 (1:1)

«Форталеза» — «Флуминенсе» — 1:1 (0:0)

20 июня.