«Сан-Паулу» с Ригони и Алвесом обыграл «Спорт Ресифи»

«Сан-Паулу» в матче 17-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Пабло. Дани Алвес и экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вышли в стартовом составе, аргентинец был заменен на 77-й минуте.

После этого матча «Сан-Паулу» с 21 очком занимает 12-е место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 15 очками — на 18-й строчке.