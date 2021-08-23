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«Сан-Паулу» с Ригони и Алвесом обыграл «Спорт Ресифи»

04:29
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«Сан-Паулу» в матче 17-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Пабло. Дани Алвес и экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вышли в стартовом составе, аргентинец был заменен на 77-й минуте.

После этого матча «Сан-Паулу» с 21 очком занимает 12-е место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 15 очками — на 18-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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