«Сан-Паулу» обыграл «Палмейрас», «Куритиба» и «Форталеза» сыграли вничью
Завершились два матча 15-го тура чемпионата Бразилии.
«Куритиба» и «Форталеза» разошлись миром (0:0). «Сан-Паулу» на выезде обыграл «Палмейрас» (2:0). В составе победителей отличились Рейналду (с пенальти) и Витор.
Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Куритиба» — «Форталеза» — 0:0
«Палмейрас» — «Сан-Паулу» — 0:2 (0:0)
Голы: Рейналду, 54, с пенальти, Витор, 90+3
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