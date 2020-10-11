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«Сан-Паулу» обыграл «Палмейрас», «Куритиба» и «Форталеза» сыграли вничью

03:06
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Завершились два матча 15-го тура чемпионата Бразилии.

«Куритиба» и «Форталеза» разошлись миром (0:0). «Сан-Паулу» на выезде обыграл «Палмейрас» (2:0). В составе победителей отличились Рейналду (с пенальти) и Витор.

Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Куритиба» — «Форталеза» — 0:0

«Палмейрас» — «Сан-Паулу» — 0:2 (0:0)

Голы: Рейналду, 54, с пенальти, Витор, 90+3

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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