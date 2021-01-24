«Сан-Паулу» сыграл вничью с «Коритибой» и продлил серию без побед до пяти матчей

«Сан-Паулу» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Коритибой» со счетом 1:1.

На гол Лусиану гости ответили точным ударом Мартина Саррафьоре. Хозяева не могут одержать победу на протяжении пяти игр.

После этого матча «Сан-Паулу» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Коритиба» с 27 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Бразилии

32-й тур

«Сан-Паулу» — «Коритиба» — 1:1 (0:0)

24 января. Сан-Паулу. Стадион «Морумби»