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«Сан-Паулу» — «Гойяс»: видеотрансляция матча — 8 ноября в 1:00

7 ноября 2020, 23:00
«Сан-Паулу» — «Гойяс».
«Сан-Паулу» — «Гойяс».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с субботы на воскресенье, 8 ноября, в матче 20-го тура бразильской серии A встречаются «Сан-Паулу» — «Гойяс».

Начало игры — 1.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Сан-Паулу — Гояс

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