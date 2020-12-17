«Сан-Паулу» переиграл «Атлетику Минейру», «Атлетику Гояниенси» одолел «Флуминенсе»
05:30
«Сан-Паулу» разгромил «Атлетику Минейру» в 26-м туре чемпионата Бразилии (3:0). В другой встрече «Атлетику Гояниенси» обыграл «Флуминенсе» (2:1).
Чемпионат Бразилии
26 тур
«Сан-Паулу» — «Атлетику Минейру» — 3:0 (1:0)
Голы: Игорь, 25 (1:0). Сара, 83 (2:0). Жонас Торо, 90+1 (3:0).
«Атлетику Гояниенси» — «Флуминенсе» — 2:1 (1:0)
Голы: Веллингтон, 43 (1:0). Жан, 87 (2:0). Кардозу, 90+3 (2:1).
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю