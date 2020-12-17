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«Сан-Паулу» переиграл «Атлетику Минейру», «Атлетику Гояниенси» одолел «Флуминенсе»

05:30
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«Сан-Паулу» разгромил «Атлетику Минейру» в 26-м туре чемпионата Бразилии (3:0). В другой встрече «Атлетику Гояниенси» обыграл «Флуминенсе» (2:1).

Чемпионат Бразилии

26 тур

«Сан-Паулу» — «Атлетику Минейру» — 3:0 (1:0)

Голы: Игорь, 25 (1:0). Сара, 83 (2:0). Жонас Торо, 90+1 (3:0).

Сан-Паулу — Атлетику Минейру

«Атлетику Гояниенси» — «Флуминенсе» — 2:1 (1:0)

Голы: Веллингтон, 43 (1:0). Жан, 87 (2:0). Кардозу, 90+3 (2:1).

Атлетику Гояниенси — Флуминенсе

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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