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Это'О о смерти Пеле: «Лучший в истории. По тебе будут скучать миллионы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Барселоны», «Интера», «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это'О отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Сегодня мы прощаемся с лучшим в истории. Покойся с миром, Пеле, по тебе будут скучать миллионы. Легенда», — написал Это'О в соцсетях.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака прямой кишки. Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) в качестве футболиста. Также Пеле включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

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