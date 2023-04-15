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Сампаоли возглавил «Фламенго». В марте его уволили из «Севильи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хорхе Сампаоли.
Фото Global Look Press

«Фламенго» объявил о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера. Контракт с аргентинским специалистом подписан до декабря 2024 года.

В конце марта Сампаоли был уволен с поста главного тренера «Севильи».

Вчера «Фламенго» в третьем раунде Кубка Бразилии проиграл «Маринге» (0:2).

10 апреля бразильский клуб уволил португальского специалиста Витора Перейру. Его 4 дня заменял Марио Жорже в качестве исполняющего обязанности.

Футбол
ФК Фламенго
Хорхе Сампаоли
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