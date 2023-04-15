Сампаоли возглавил «Фламенго». В марте его уволили из «Севильи»
«Фламенго» объявил о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера. Контракт с аргентинским специалистом подписан до декабря 2024 года.
В конце марта Сампаоли был уволен с поста главного тренера «Севильи».
Вчера «Фламенго» в третьем раунде Кубка Бразилии проиграл «Маринге» (0:2).
10 апреля бразильский клуб уволил португальского специалиста Витора Перейру. Его 4 дня заменял Марио Жорже в качестве исполняющего обязанности.
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