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С бразильского клуба сняли 3 очка за расистские оскорбления в адрес экс-игрока «Локомотива»

04:56
Селсинью. Фото Twitter
Селсинью. Фото Twitter
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Высший суд спортивной юстиции Бразилии (STJD) рассмотрел дело о расовых оскорблениях в адрес полузащитника «Лондрины» Селсинью. Инцидент произошел в матче 21-го тура второго дивизиона Бразилии с «Бруски» (0:0), который был сыгран в конце августа.

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В пятницу было объявлено о том, что с «Бруски» были сняты 3 очка, а также наложен штраф в размере 60 тысяч реалов, так как председатель совета клуба Жулиу Антониу Петерманн признан виновным в оскорблениях в адрес 33-летнего игрока. Сам Петерманн дисквалифицирован на 360 дней и оштрафован на 30 тысяч реалов.

Как сообщает Globo Esporte, Селсинью утверждал, что Петерманн назвал его «обезьяной». Кроме того, судья Фабиу Аугусту Сантос Са зафиксировал факт того, что в конце первого тайма в адрес полузащитника прозвучала фраза: «иди постригись, пучок».

Напомним, Селсинью в начале своей карьеры играл в России. С 2006 по 2007 год он являлся игроком «Локомотива». За основной состав красно-зеленых он провел 6 матчей и забил 1 гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Евгений Козинов все материалы автора

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