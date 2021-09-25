С бразильского клуба сняли 3 очка за расистские оскорбления в адрес экс-игрока «Локомотива»
Высший суд спортивной юстиции Бразилии (STJD) рассмотрел дело о расовых оскорблениях в адрес полузащитника «Лондрины» Селсинью. Инцидент произошел в матче 21-го тура второго дивизиона Бразилии с «Бруски» (0:0), который был сыгран в конце августа.
В пятницу было объявлено о том, что с «Бруски» были сняты 3 очка, а также наложен штраф в размере 60 тысяч реалов, так как председатель совета клуба Жулиу Антониу Петерманн признан виновным в оскорблениях в адрес 33-летнего игрока. Сам Петерманн дисквалифицирован на 360 дней и оштрафован на 30 тысяч реалов.
Как сообщает Globo Esporte, Селсинью утверждал, что Петерманн назвал его «обезьяной». Кроме того, судья Фабиу Аугусту Сантос Са зафиксировал факт того, что в конце первого тайма в адрес полузащитника прозвучала фраза: «иди постригись, пучок».
Напомним, Селсинью в начале своей карьеры играл в России. С 2006 по 2007 год он являлся игроком «Локомотива». За основной состав красно-зеленых он провел 6 матчей и забил 1 гол.
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