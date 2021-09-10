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Руководитель Федерации футбола Бразилии пожертвовал собачий корм в качестве извинения за домогательства

22:54
Рожерио Кабокло. Фото insidethegames.biz
Рожерио Кабокло. Фото insidethegames.biz

Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло закупил и пожертвовал тонну корма для собак, сообщает UOL Esporte. Он сделал это в рамках сделки со следствием по делу о сексуальных домогательствах.

Ранее стало известно, что функционер позволял себе домогательства и неподобающее поведение на работе в отношении подчиненных. Так, его помощница рассказала, что он называл ее «сукой» и расспрашивал об интимной жизни и хотел накормить печеньем для собак. Кроме того, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, называл ее «маленькой собачкой» и хотел накормить ее собачьим кормом. После отказа сотрудницы чиновник начал лаять.

Также о неподобающем поведении Кабокло заявляли и другие сотрудницы. В итоге его отстранили от работы на 15 месяцев. В рамках сделки со следствием бразилец отдал тонну корма, а также лекарства в фонд защиты животных. Также он передал мобильные телефоны организации, борющейся за права женщин.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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30%

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Обе забьют - да

22%

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ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

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ИТБ1 (1.5)

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X2

15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

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ТБ 2.5

25%

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Обе забьют - да

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2.36

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Евгений Петров все материалы автора

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