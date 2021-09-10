Руководитель Федерации футбола Бразилии пожертвовал собачий корм в качестве извинения за домогательства
Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло закупил и пожертвовал тонну корма для собак, сообщает UOL Esporte. Он сделал это в рамках сделки со следствием по делу о сексуальных домогательствах.
Ранее стало известно, что функционер позволял себе домогательства и неподобающее поведение на работе в отношении подчиненных. Так, его помощница рассказала, что он называл ее «сукой» и расспрашивал об интимной жизни и хотел накормить печеньем для собак. Кроме того, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, называл ее «маленькой собачкой» и хотел накормить ее собачьим кормом. После отказа сотрудницы чиновник начал лаять.
Также о неподобающем поведении Кабокло заявляли и другие сотрудницы. В итоге его отстранили от работы на 15 месяцев. В рамках сделки со следствием бразилец отдал тонну корма, а также лекарства в фонд защиты животных. Также он передал мобильные телефоны организации, борющейся за права женщин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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