Руководитель Федерации футбола Бразилии пожертвовал собачий корм в качестве извинения за домогательства

Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло закупил и пожертвовал тонну корма для собак, сообщает UOL Esporte. Он сделал это в рамках сделки со следствием по делу о сексуальных домогательствах.

Ранее стало известно, что функционер позволял себе домогательства и неподобающее поведение на работе в отношении подчиненных. Так, его помощница рассказала, что он называл ее «сукой» и расспрашивал об интимной жизни и хотел накормить печеньем для собак. Кроме того, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, называл ее «маленькой собачкой» и хотел накормить ее собачьим кормом. После отказа сотрудницы чиновник начал лаять.

Также о неподобающем поведении Кабокло заявляли и другие сотрудницы. В итоге его отстранили от работы на 15 месяцев. В рамках сделки со следствием бразилец отдал тонну корма, а также лекарства в фонд защиты животных. Также он передал мобильные телефоны организации, борющейся за права женщин.