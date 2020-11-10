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Рожериу Сени покинул «Форталезу» и возглавит «Фламенго»

06:02
Рожериу Сени. Фото Twitter.
Рожериу Сени. Фото Twitter.
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Рожериу Сени покинул пост главного тренера «Форталезы», сообщает официальный Twitter бразильского клуба. Вместе со специалистом уходит и его тренерский штаб.

По сообщениям местных СМИ, известный в прошлом вратарь-бомбардир, самый результативный голкипер в истории футбола станет главным тренером «Фламенго». Ранее «Фла» покинул испанский специалист Доменек Торрент.

47-летний Сени тренировал «Форталезу» с 2017 по 2020 год с перерывом на работу в «Крузейру». Первым клубом в его тренерской карьере был «Сан-Паулу». Вместе с «Форталезой» он выиграл бразильскую серию В и дважды стал чемпионом штата Сеара.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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