Рожериу Сени покинул «Форталезу» и возглавит «Фламенго»

Рожериу Сени покинул пост главного тренера «Форталезы», сообщает официальный Twitter бразильского клуба. Вместе со специалистом уходит и его тренерский штаб.

Rog?rio Ceni n?o ? mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu pr?ximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Sim?es, e o preparador f?sico, Danilo Augusto, tamb?m deixam o Tricolor. pic.twitter.com/ag1ygBRWNg — Fortaleza EC ?? (@FortalezaEC) November 10, 2020

По сообщениям местных СМИ, известный в прошлом вратарь-бомбардир, самый результативный голкипер в истории футбола станет главным тренером «Фламенго». Ранее «Фла» покинул испанский специалист Доменек Торрент.

47-летний Сени тренировал «Форталезу» с 2017 по 2020 год с перерывом на работу в «Крузейру». Первым клубом в его тренерской карьере был «Сан-Паулу». Вместе с «Форталезой» он выиграл бразильскую серию В и дважды стал чемпионом штата Сеара.

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