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Сегодня, 13:55

Рыболовлев не намерен приобретать «Васко да Гама»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Дмитрий Рыболовлев.
Фото Global Look Press

Представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева опроверг «СЭ» информацию о каком-либо интересе самого бизнесмена или французского клуба к приобретению бразильской команды «Васко да Гама».

Ранее об этом сообщал Globo.

Рыболовлев стал владельцем «Монако» в 2011 году. В январе этого года французские СМИ сообщали, что 58-летний российский предприниматель готов продать команду. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).

ФК Васко да Гама
ФК Монако
Дмитрий Рыболовлев
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