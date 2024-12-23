Рыболовлев не намерен приобретать «Васко да Гама»

Представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева опроверг «СЭ» информацию о каком-либо интересе самого бизнесмена или французского клуба к приобретению бразильской команды «Васко да Гама».

Ранее об этом сообщал Globo.

Рыболовлев стал владельцем «Монако» в 2011 году. В январе этого года французские СМИ сообщали, что 58-летний российский предприниматель готов продать команду. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).