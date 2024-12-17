Роналдо стал кандидатом на пост нового президента Федерации футбола Бразилии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола страны (CBF).

«У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне. Чаще всего на улице меня останавливают люди и просят возобновить карьеру, потому что ситуация в сборной сейчас не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Роналдо Globo.

Выборы нового президента CBF пройдут не позднее марта 2026 года.

Роналдо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999) и двукратным обладателем «Золотого мяча».