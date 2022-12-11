Роналдо: «Бразилия вела переговоры с Гвардиолой, но он решил остаться в «Сити»

Бывший футболист Роналдо подтвердил, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) рассматривала наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на должность главного тренера сборной Бразилии.

«Интерес к Гвардиоле был, это обсуждалось с ним, но он предпочел остаться в «Манчестер Сити». Возможно, CBF будет трудно достичь соглашения, ведь он самый высокооплачиваемый тренер в мире», — приводит слова Роналдо CCMA.

Ранее Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.