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2 апреля, 17:20

Роналдо хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной Бразилии

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поддерживает кандидату Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера национальной команды страны.

Ранее появилась информация, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в том, чтобы сборную возглавил иностранный специалист. В списке три кандидатуры: Гвардиола, Карло Анчелотти и Жорже Жезуш.

«Я бы нацелился на Гвардиолу, Жезуша и Феррейру — именно в таком порядке. Если ни один из этих вариантов не сработает, у меня есть план привлечь Ренато Гаушо», — сказал Роналдо в эфире бразильского телеканала Band TV.

Ранее CBF объявила об увольнении Доривала Жуниора, который возглавлял национальную команду Бразилии с января 2024 года.

Роналдо
Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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