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Роналдинью заразился коронавирусом

21:58
Роналдинью. Фото Instagram
Роналдинью. Фото Instagram
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдинью сообщил, что заразился коронавирусом.

«С субботы я был в Белу-Оризонти, приехал на мероприятие компании AutoTruck. По просьбе компании я сделал тест на коронавирус, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, болезнь проходит без симптомов, но в мероприятии поучаствовать, к сожалению, не смогу. Всех крепко обнимаю», — сказал Роналдинью в видео, опубликованном Radio Itatiaia.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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