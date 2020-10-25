Роналдинью заразился коронавирусом
21:58
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдинью сообщил, что заразился коронавирусом.
«С субботы я был в Белу-Оризонти, приехал на мероприятие компании AutoTruck. По просьбе компании я сделал тест на коронавирус, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, болезнь проходит без симптомов, но в мероприятии поучаствовать, к сожалению, не смогу. Всех крепко обнимаю», — сказал Роналдинью в видео, опубликованном Radio Itatiaia.
O pr?prio jogador confirmou a reportagem da @radioitatiaia Via @thiagoreisbh pic.twitter.com/t6fGdSbOMw— R?dio Itatiaia (@radioitatiaia) October 25, 2020
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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