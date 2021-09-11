Ромарио перенес экстренную операцию из-за проблем с желчным пузырем
Легендарный бразильский футболист Ромарио перенес экстренную операцию в эту пятницу в Рио-де-Жанейро. 55-летнему бразильцу удалили желчный пузырь. Операция прошла успешно.
«Ромарио находится под наблюдением и должен быть выписан в ближайшие несколько дней», — сообщила пресс-служба Социалистической партии Бразилии, сенатором которой является Ромарио.
Ромарио выступал за «Васку да Гама» (Бразилия), ПСВ (Голландия), «Барселону», «Фламенго» (Бразилия), «Валенсию» (Испания) и другие клубы. За сборную Бразилии провел 78 матчей, забил 63 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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