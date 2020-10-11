Робинью вернулся в «Сантос»

Бразильский нападающий Робинью перешел в «Сантос», сообщает официальный сайт клуба. Футболист подписал пятимесячный контракт.

O ROBINHO EST? DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo Santos! #TheLastPedal ? pic.twitter.com/h7YZjDc84L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

36-летний футболист вернулся в «Сантос» в третий раз. Именно в этой команде он начинал профессиональную карьеру. Также выступал за «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Гуанчжоу Эвергранд», «Атлетику Минейру», «Сивасспор». Последним его клубом был «Истанбул Башакшехир», с которым он стал чемпионом Турции.

В прошлом сезоне Робинью провел 25 матчей за «Башакшехир» во всех турнирах и ни разу не забил. С «Сантосом» он дважды стал чемпионом Бразилии, а также выиграл Кубок Либертадорес.

Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Сегодня на сайте «СЭ» можно будет посмотреть матч «Сантос» — «Гремио». Начало в 22.00 по московскому времени.