Ренато Гаушо возглавил «Флуминенсе»

«Флуминенсе» на официальном сайте объявил о назначении Ренато Гаушо на пост главного тренера команды. 62-летний специалист подписал контракт с клубом до конца 2025 года.

Он уже 6 раз тренировал команду: с сентября 2002 по июль 2003 года, с октября 2003 по декабрь 2003 года, с апреля 2007 по апрель 2008 года, с июля по сентябрь 2009 года, а также с января по апрель 2014-го.

Также Гаушо тренировал «Гремио», «Ботафого», «Атлетико Паранаэнсе», «Фламенго» и «Васко да Гама».