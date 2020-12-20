«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В воскресенье, 20 декабря, в матче 26-го тура бразильской серии A встречаются «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Паранаэнсэ».

Начало игры — 22.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.