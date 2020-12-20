«Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Паранаэнсэ»: видеотрансляция матча — 20 декабря в 22:00
20:00
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.
В воскресенье, 20 декабря, в матче 26-го тура бразильской серии A встречаются «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Паранаэнсэ».
Начало игры — 22.00 (время московское).
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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