Прокуратура штата Рио-де-Жанейро предъявила Пайету новое обвинение

Полузащитник Димитри Пайет ушел из «Васко да Гама», но француз пока не покинул Бразилию.

Как сообщает Globo Esporte, дело о сексуальном насилии с участием 38-летнего было закрыто, но после апелляции защиты прокурор отменил свое решение.

Прокуратура штата Рио-де-Жанейро предъявила Пайету обвинение в психологическом насилии в отношении адвоката Лариссы Феррари. Обвинение добивается осуждения Пайета и выплаты морального ущерба и расходов на медицинские услуги, оказанные Ларисе.

Ранее 28-летяя девушка заявляла, что футболист регулярно избивал ее и топтал, когда она лежала на полу.