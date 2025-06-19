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Прокуратура штата Рио-де-Жанейро предъявила Пайету новое обвинение

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник Димитри Пайет ушел из «Васко да Гама», но француз пока не покинул Бразилию.

Как сообщает Globo Esporte, дело о сексуальном насилии с участием 38-летнего было закрыто, но после апелляции защиты прокурор отменил свое решение.

Прокуратура штата Рио-де-Жанейро предъявила Пайету обвинение в психологическом насилии в отношении адвоката Лариссы Феррари. Обвинение добивается осуждения Пайета и выплаты морального ущерба и расходов на медицинские услуги, оказанные Ларисе.

Ранее 28-летяя девушка заявляла, что футболист регулярно избивал ее и топтал, когда она лежала на полу.

Димитри Пайет.«Воспользовался моей психологической уязвимостью». Любовница Пайета обвинила футболиста в насилии
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Димитри Пайет
ФК Васко да Гама
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