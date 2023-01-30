При крушении автобуса с футболистами в Бразилии погибли четыре человека

Четыре человека погибли в Бразилии в результате падения с моста автобуса, перевозившего футбольную команду, сообщает G1 со ссылкой на данные Федеральной дорожной полиции.

Трагедия произошла утром 30 января по местному времени. Автобус упал с моста и перевернулся.

Среди пассажиров были водитель, тренерский штаб и игроки футбольной команды, название которой не сообщается.

В результате ДТП, погибли четыре человека, другие 29 доставлены в местную больницу. Информация о состоянии выживших не уточнятся.