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Сегодня, 16:16

При крушении автобуса с футболистами в Бразилии погибли четыре человека

Иван Шитик
Корреспондент
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Четыре человека погибли в Бразилии в результате падения с моста автобуса, перевозившего футбольную команду, сообщает G1 со ссылкой на данные Федеральной дорожной полиции.

Трагедия произошла утром 30 января по местному времени. Автобус упал с моста и перевернулся.

Среди пассажиров были водитель, тренерский штаб и игроки футбольной команды, название которой не сообщается.

В результате ДТП, погибли четыре человека, другие 29 доставлены в местную больницу. Информация о состоянии выживших не уточнятся.

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