Президентом «Палмейраса» впервые стала женщина
Лейла Перейра избрана президентом «Палмейраса», сообщает Nosso Palestra. Она одержала победу на президентских выборах.
Чтобы победить в первом туре, ей достаточно было набрать более 50 процентов голосов. За нее проголосовали 88,6 процента от общего числа тех, кто сделал свой выбор.
56-летняя Лейла Перейра — известная болельщица «Палмейраса». Она занимается бизнесом и руководит банком Crefisa и компанией Faculdade das Americas (FAM), которые являются спонсорами клуба. Перейра стала первой женщиной на посту президента «Палмейраса»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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