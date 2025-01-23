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Президент «Палмейраса» раскритиковала руководство «Зенита» из-за срыва трансфера Клаудиньо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Палмейраса» Лейла Перейра обвинила президента «Зенита» Александра Медведева во лжи по поводу несостоявшегося трансфера Клаудиньо в бразильский клуб.

«Александр Медведев лжет. «Палмейрас» действительно достиг соглашения с российским клубом о покупке Клаудиньо. Настолько, что «Зенит» прислал нам трансферный документ игрока. На самом деле собственный футбольный директор «Зенита» [ Максим Погорелов ] подтвердил нам вчера [ вторник ] днем, что между клубами все в порядке. То ли «Зенит» передумал, то ли игрок передумал», — приводит ESPN слова Перейры.

21 января президент «Палмейраса» сообщила Globo о срыве трансфера 27-летнего бразильца. Полузащитник изменил планы и согласился на переход в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.

Клаудиньо играет за «Зенит» с 2021 года. Он сыграл за сине-бело-голубых 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 голевую передачу.

Клаудиньо перешел из &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;катарский &laquo;Аль-Садд&raquo;. «Зенит» трогательно попрощался с Клаудиньо. Он едет в богатый катарский клуб, за который выступали Хави и Рауль
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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