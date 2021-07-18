Потрясающий штрафной Халка за «Атлетико Минейро» в матче чемпионата Бразилии. Видео
03:15
Форвард «Атлетико Минейро» Халк оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Бразилии против «Коринтианса» (2:1).
В первом мяче 34-летний бразилец реализовал штрафной удар, попав в левый верхний угол ворот.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DOOOO GAAAAAAAAAAAAAAALLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!— Atl?tico ? (@Atletico) July 17, 2021
HUUUUULK!!! GOLAAAA???OOOOOOOOOO! pic.twitter.com/FJdGdc9dm7
В текущем сезоне Халк провел 12 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
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