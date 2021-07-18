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Потрясающий штрафной Халка за «Атлетико Минейро» в матче чемпионата Бразилии. Видео

03:15
Халк. Фото Twitter
Халк. Фото Twitter
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Форвард «Атлетико Минейро» Халк оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Бразилии против «Коринтианса» (2:1).

В первом мяче 34-летний бразилец реализовал штрафной удар, попав в левый верхний угол ворот.

В текущем сезоне Халк провел 12 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

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