Португальский агент Барбоза: «Через Эйсебиу я познакомился с Пеле. Он был очень скромным и общительным человеком»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о своей истории знакомства с Пеле. Прославленный футболист скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

«Я встретился с Пеле в середины 80-х годов в Бразилии. Он был очень скромным человеком. Пеле дружил с Эйсебиу, называл его своим братом, я как раз через него и познакомился. Они очень крепко дружили. Эйсебиу с Яшиным тоже дружил, тогда я с ним познакомился, он был очень разумным человеком.

Пеле же запомнился очень скромным и общительным человеком. Много любил говорить о футболе и вспоминал какие-то конкретные игры, особенно когда играл против сборной Португалии или «Бенфики», — цитирует агента Metaratings.ru.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах).