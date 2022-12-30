Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 09:25

Португальский агент Барбоза: «Через Эйсебиу я познакомился с Пеле. Он был очень скромным и общительным человеком»

Португальский футбольный агент Барбоза рассказал историю знакомства с Пеле
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о своей истории знакомства с Пеле. Прославленный футболист скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

«Я встретился с Пеле в середины 80-х годов в Бразилии. Он был очень скромным человеком. Пеле дружил с Эйсебиу, называл его своим братом, я как раз через него и познакомился. Они очень крепко дружили. Эйсебиу с Яшиным тоже дружил, тогда я с ним познакомился, он был очень разумным человеком.

Пеле же запомнился очень скромным и общительным человеком. Много любил говорить о футболе и вспоминал какие-то конкретные игры, особенно когда играл против сборной Португалии или «Бенфики», — цитирует агента Metaratings.ru.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barboza-cherez-eisebio-ya-poznakomilsya-s-pele-on-byl-ochen-skromnym-i-obshitelnym-chelovekom-217139/
Пеле
Эйсебио
Футбол
0
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Глава Чечни Кадыров объявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Сценарий для праздника: названы самые опасные схемы мошенничества в каникулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известна дата и подробности церемонии прощания с Пеле

Футбольный агент Барбоза: «Пеле — символ Бразилии и лучший игрок в истории»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости