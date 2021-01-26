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«Порту» предлагает 15 миллионов евро за Пепе, отказавшегося переходить в «Зенит»

26 января 2021, 23:35
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«Порту» хочет приобрести нападающего «Гремиу» Пепе, сообщает Uol Esporte. Футболист ранее отказался переходить в «Зенит».

По данным источника, португальский клуб предложил за игрока 15 миллионов евро. При этом указано, что футболист, скорее всего, останется в команде до завершения чемпионата и Кубка Бразилии. В финале Кубка «Гремиу» сыграет с «Палмейрасом» 12 февраля. Указано, что переход может быть оформлен официально после согласования сторонами всех деталей.

23-летний Пепе в текущем сезоне провел 33 матча за «Гремиу» и забил восемь мячей при семи голевых передачах.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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