«Порту» предлагает 15 миллионов евро за Пепе, отказавшегося переходить в «Зенит»

«Порту» хочет приобрести нападающего «Гремиу» Пепе, сообщает Uol Esporte. Футболист ранее отказался переходить в «Зенит».

По данным источника, португальский клуб предложил за игрока 15 миллионов евро. При этом указано, что футболист, скорее всего, останется в команде до завершения чемпионата и Кубка Бразилии. В финале Кубка «Гремиу» сыграет с «Палмейрасом» 12 февраля. Указано, что переход может быть оформлен официально после согласования сторонами всех деталей.

23-летний Пепе в текущем сезоне провел 33 матча за «Гремиу» и забил восемь мячей при семи голевых передачах.