Пеле выразил соболезнования в связи с гибелью футболистов «Пальмаса»
23:37
Знаменитый бразильский футболист Пеле отреагировал на новость о гибели в авиакатастрофе представителей клуба четвертого дивизиона «Пальмас».
Hoje ? um domingo triste para o futebol brasileiro. Transmito minha solidariedade e minhas ora??es aos familiares dos envolvidos no acidente que vitimou jogadores e o presidente do @PalmasFutebol.— Pel? (@Pele) January 24, 2021
«Сегодня грустное воскресенье для бразильского футбола, — написал Пеле в Twitter. — Я выражаю соболезнования и молюсь за семьи тех, кто попал в катастрофу, в которой погибли президент и игроки «Пальмаса».
Скончались четыре игрока «Пальмаса», президент клуба и пилот. Подробнее про обстоятельства трагедии можно прочитать в материале «СЭ».
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