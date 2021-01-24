Пеле выразил соболезнования в связи с гибелью футболистов «Пальмаса»

Знаменитый бразильский футболист Пеле отреагировал на новость о гибели в авиакатастрофе представителей клуба четвертого дивизиона «Пальмас».

Hoje ? um domingo triste para o futebol brasileiro. Transmito minha solidariedade e minhas ora??es aos familiares dos envolvidos no acidente que vitimou jogadores e o presidente do @PalmasFutebol. — Pel? (@Pele) January 24, 2021

«Сегодня грустное воскресенье для бразильского футбола, — написал Пеле в Twitter. — Я выражаю соболезнования и молюсь за семьи тех, кто попал в катастрофу, в которой погибли президент и игроки «Пальмаса».

Скончались четыре игрока «Пальмаса», президент клуба и пилот. Подробнее про обстоятельства трагедии можно прочитать в материале «СЭ».