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Пеле выразил соболезнования в связи с гибелью футболистов «Пальмаса»

23:37
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Знаменитый бразильский футболист Пеле отреагировал на новость о гибели в авиакатастрофе представителей клуба четвертого дивизиона «Пальмас».

«Сегодня грустное воскресенье для бразильского футбола, — написал Пеле в Twitter. — Я выражаю соболезнования и молюсь за семьи тех, кто попал в катастрофу, в которой погибли президент и игроки «Пальмаса».

Скончались четыре игрока «Пальмаса», президент клуба и пилот. Подробнее про обстоятельства трагедии можно прочитать в материале «СЭ».

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