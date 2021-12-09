Пеле выпишут из больницы через 2-3 дня

Дочь легендарного футболиста Пеле Кели Насименту сообщила, что отца выпишут из больницы через несколько дней. 81-летний бразилец был госпитализирован в четверг, 8 декабря, для планового лечения после операции.

«Мой отец прошел процедуру, которая была запланирована несколько месяцев назад», — написала Насименту в Instagram.

6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии. 1 октября Пеле выписали из больницы.