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Пеле выпишут из больницы через 2-3 дня

07:52
Пеле. Фото Instagram
Пеле. Фото Instagram
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Дочь легендарного футболиста Пеле Кели Насименту сообщила, что отца выпишут из больницы через несколько дней. 81-летний бразилец был госпитализирован в четверг, 8 декабря, для планового лечения после операции.

«Мой отец прошел процедуру, которая была запланирована несколько месяцев назад», — написала Насименту в Instagram.

Публикация от Kely Nascimento (@iamkelynascimento)

6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии. 1 октября Пеле выписали из больницы.

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Евгений Козинов все материалы автора
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