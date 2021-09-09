Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Пеле рассказал о своем состоянии после операции по поводу подозрительной опухоли

07:12
Пеле. Фото Instagram
Пеле. Фото Instagram
Теги:

Легенда мирового футбола Пеле сообщил, что идет на поправку после операции по поводу подозрительной опухоли толстой кишки. Также он выразил соболезнования бразильскому певцу Роберто Карлосу, который в среду из-за рака потерял одного из своих детей.

«Я выздоравливаю хорошо, но сегодня хочу передать все свои слова, любовь и молитвы моему большому другу Роберто Карлосу. Желаю, чтобы Бог утешил ваше сердце и чтобы вы были окружены заботой и светом», — написал Пеле в Instagram.

Публикация от Pele` (@pele)

6 сентября 80-летний экс-футболист сообщил, что ему удалили опухоль.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

ЧМ-2022, отборочный турнир: Польша сыграла вничью с Англией, Германия разгромила Исландию
Сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Аленичев назвал главное отличие сборной Карпина от команды Черчесова
Хорватия в пяти партиях обыграла Эстонию на чемпионате Европы
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд