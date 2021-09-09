Пеле рассказал о своем состоянии после операции по поводу подозрительной опухоли

Легенда мирового футбола Пеле сообщил, что идет на поправку после операции по поводу подозрительной опухоли толстой кишки. Также он выразил соболезнования бразильскому певцу Роберто Карлосу, который в среду из-за рака потерял одного из своих детей.

«Я выздоравливаю хорошо, но сегодня хочу передать все свои слова, любовь и молитвы моему большому другу Роберто Карлосу. Желаю, чтобы Бог утешил ваше сердце и чтобы вы были окружены заботой и светом», — написал Пеле в Instagram.

6 сентября 80-летний экс-футболист сообщил, что ему удалили опухоль.