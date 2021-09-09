Пеле рассказал о своем состоянии после операции по поводу подозрительной опухоли
07:12
Легенда мирового футбола Пеле сообщил, что идет на поправку после операции по поводу подозрительной опухоли толстой кишки. Также он выразил соболезнования бразильскому певцу Роберто Карлосу, который в среду из-за рака потерял одного из своих детей.
«Я выздоравливаю хорошо, но сегодня хочу передать все свои слова, любовь и молитвы моему большому другу Роберто Карлосу. Желаю, чтобы Бог утешил ваше сердце и чтобы вы были окружены заботой и светом», — написал Пеле в Instagram.
6 сентября 80-летний экс-футболист сообщил, что ему удалили опухоль.
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