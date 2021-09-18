Пеле рассказал о своем самочувствии
Экс-игрок сборной Бразилии Пеле рассказал, как чувствует себя на данный момент, находясь в больнице.
17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии.
«Друзья мои, я все еще очень хорошо иду на поправку. Сегодня меня навещали члены семьи, и я продолжаю улыбаться каждый день. Спасибо за всю любовь, которую я получаю от вас», — написал Пеле в Instagram.
Напомним, 6 сентября 80-летний бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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