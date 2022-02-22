Пеле останется в больнице из-за обнаруженной инфекции

Легендарный бразильский футболист Пеле останется в больнице в Сан-Паулу дольше, чем изначально планировали врачи. У него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, сообщает Reuters.

Пеле, который проходил курс химиотерапии из-за удаленной в сентябре опухоли в толстой кишке, вернулся в Госпиталь Альберта Эйнштейна 13 февраля.

20 января сообщалось, что 81-летний бразилец проходит плановую госпитализацию с целью продолжить курс химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов.