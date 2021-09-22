Пеле о своем состоянии: «Если буду так заниматься, то скоро вернусь в «Сантос»
08:58
Легендарный футболист сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле рассказал о своем восстановлении после операции.
80-летний бразилец опубликовал видео, в котором занимается на тренажере.
«Друзья, я решил выложить это видео, которое записала моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью. Я окружен заботой, чтобы чувствовать себя еще чуть лучше с каждым днем. Если буду продолжать так заниматься на велотренажере, то скоро смогу вернуться в «Сантос», — написал Пеле.
6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии.
Читайте также
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю