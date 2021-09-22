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Пеле о своем состоянии: «Если буду так заниматься, то скоро вернусь в «Сантос»

08:58
Пеле. Фото Instagram
Пеле. Фото Instagram
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Легендарный футболист сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле рассказал о своем восстановлении после операции.

80-летний бразилец опубликовал видео, в котором занимается на тренажере.

«Друзья, я решил выложить это видео, которое записала моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью. Я окружен заботой, чтобы чувствовать себя еще чуть лучше с каждым днем. Если буду продолжать так заниматься на велотренажере, то скоро смогу вернуться в «Сантос», — написал Пеле.

6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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