Пеле о своем состоянии: «Если буду так заниматься, то скоро вернусь в «Сантос»

Легендарный футболист сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле рассказал о своем восстановлении после операции.

80-летний бразилец опубликовал видео, в котором занимается на тренажере.

«Друзья, я решил выложить это видео, которое записала моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью. Я окружен заботой, чтобы чувствовать себя еще чуть лучше с каждым днем. Если буду продолжать так заниматься на велотренажере, то скоро смогу вернуться в «Сантос», — написал Пеле.

6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии.