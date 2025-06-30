Пайва покинул пост главного тренера «Ботафого» после вылета команды с клубного ЧМ

«Ботафого» объявил об уходе Ренато Пайвы с поста главного тренера команды.

Отмечается, что клуб уведомил 55-летнего специалиста о решении прекратить сотрудничество в воскресенье вечером.

Пайва возглавлял бразильскую команду с февраля 2025 года. До этого он работал в «Индепендьенте», «Толуке», «Леоне» и «Баии».

28 июня «Ботафого» уступил «Палмейрасу» (0:1 д.в.) в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.