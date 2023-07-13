Пату рассказал о дебюте за «Сан-Паулу»

Нападающий «Сан-Паулу» Алешандре Пату рассказал, как прошел его дебют в бразильском клубе.

«Я так занервничал, когда Доривал Жуниор сказал мне, что я выйду на поле! Вернуться после такой паузы — это невероятно! Должен поблагодарить своих одноклубников, физиотерапевтов, всех, кто помог мне в этом. Я плакал, когда не мог играть, но сегодня пришло время улыбаться», — цитирует слова Пату pianetamilan.it.

Пату присоединился к «Сан-Паулу» на правах свободного агента. 33-летний бразилец подписал контракт до конца 2023 года.