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Сегодня, 08:40

Пату рассказал о дебюте за «Сан-Паулу»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Сан-Паулу» Алешандре Пату рассказал, как прошел его дебют в бразильском клубе.

«Я так занервничал, когда Доривал Жуниор сказал мне, что я выйду на поле! Вернуться после такой паузы — это невероятно! Должен поблагодарить своих одноклубников, физиотерапевтов, всех, кто помог мне в этом. Я плакал, когда не мог играть, но сегодня пришло время улыбаться», — цитирует слова Пату pianetamilan.it.

Пату присоединился к «Сан-Паулу» на правах свободного агента. 33-летний бразилец подписал контракт до конца 2023 года.

Последним клубом Пату был «Орландо Сити». Ранее он также играл за «Челси», «Милан», «Коринтианса» и «Вильярреал».

ФК Сан-Паулу
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