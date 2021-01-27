«Палмейрас» и «Васку да Гама» сыграли вничью

«Палмейрас» и «Васку да Гама» не выявили победителя в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Брену на 31-й минуте открыл счет, но почти сразу соперник отыгрался благодаря голу Мартина Бенитеса.

Чемпионат Бразилии

Серия А

1-й тур

«Палмейрас» — «Васку да Гама» — 1:1 (1:1)

Голы: Брену, 31 (1:0). Бенитес, 35 (1:1).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.