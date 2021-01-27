«Палмейрас» и «Васку да Гама» сыграли вничью
03:55
«Палмейрас» и «Васку да Гама» не выявили победителя в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Брену на 31-й минуте открыл счет, но почти сразу соперник отыгрался благодаря голу Мартина Бенитеса.
Чемпионат Бразилии
Серия А
1-й тур
«Палмейрас» — «Васку да Гама» — 1:1 (1:1)
Голы: Брену, 31 (1:0). Бенитес, 35 (1:1).
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