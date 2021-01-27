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«Палмейрас» и «Васку да Гама» сыграли вничью

03:55
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«Палмейрас» и «Васку да Гама» не выявили победителя в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Брену на 31-й минуте открыл счет, но почти сразу соперник отыгрался благодаря голу Мартина Бенитеса.

Чемпионат Бразилии

Серия А

1-й тур

«Палмейрас» — «Васку да Гама» — 1:1 (1:1)

Голы: Брену, 31 (1:0). Бенитес, 35 (1:1).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Палмейрас — Васку да Гама

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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