«Палмейрас» обыграл «Сантос» и стал обладателем Кубка Либертадореса
«Палмейрас» в финале Кубка Либертадорес обыграл «Сантос» со счетом 1:0.
Единственный гол на 99-й минуте встречи забил Брену. Отметим, за победителей выступает экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.
Для «Палмейраса» это второй Кубок Либертадорес в истории — первый был завоеван в 1999 году.
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Кубок Либертадорес
Финал
«Палмейрас» — «Сантос» — 1:0 (0:0)
Гол: Брену, 90+9.
«Палмейрас»: Вевертон, Маркос Роша, Гомес, Луан Гарсия, Винья, Вейга (Эмпереур, 90+12), Менину (Брену, 85), Данилу, Зе Рафаэл (Патрик ди Паула, 78), Луиз Адриану, Рони (Фелипе Мелу, 90+12).
«Сантос»: Джон, Пара (Бруну Маркес, 90+11), Вериссимо, Перес, Фелипе Жонатан (Мадсон, 90+3), Диегу Питуса, Алисон, Сандри (Лукас Брага, 73), Сотельдо, Кайю Жорже (Тинью, 90+3), Маринью.
Предупреждения: Вериссимо, 10. Гомес, 35. Винья, 58. Диегу Питуса, 70. Сотельдо, 90+6. Маркос Роша, 90+7. Брену, 90+9. Алисон, 90+13.
Судья: Лоустау (Аргентина).
30 января. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».
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