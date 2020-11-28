«Палмейрас» расторг контракт с Рамиресом
«Палмейрас» объявил о расторжении контракта с полузащитником Рамиресом. В заявлении клуба говорится, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Экс-хавбек «Бенфики» и «Челси» присоединился к бразильскому клубу летом 2019 года. В этом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил 1 гол.
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