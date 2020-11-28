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«Палмейрас» расторг контракт с Рамиресом

06:50
Рамирес. Фото palmeiras.com.br
Рамирес. Фото palmeiras.com.br
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«Палмейрас» объявил о расторжении контракта с полузащитником Рамиресом. В заявлении клуба говорится, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Экс-хавбек «Бенфики» и «Челси» присоединился к бразильскому клубу летом 2019 года. В этом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил 1 гол.

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Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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