«Палмейрас» дома проиграл «Куябе»
«Палмейрас» уступил «Куябе» (0:2) в матче 17-го тура чемпионата Бразилии.
Голы забивали Клайсон и Уиллиан Коррейя. У хозяев экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану остался в запасе.
«Палмейрас» имеет 32 очка и занимает второе место. У «Куябы» 20 очков и 13-я позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
17-й тур
«Палмейрас» — «Куяба» — 0:2 (0:1)
Голы: Клайсон, 2, Уиллиан Коррейя, 90+4
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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