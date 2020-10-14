«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь со среды, 14 октября, на четверг в матче 16-го тура бразильской серии A встречаются «Палмейрас» и «Коритиба».

Начало игры — 0.00 15 октября (время московское).

Плеер прямой видеотрансляции будет доступен на этой странице.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»