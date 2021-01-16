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Гол экс-форварда «Метталиста» спас «Гремиу» от поражения в матче с «Палмейрас»

05:24
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«Палмейрас» и «Гремиу» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Полузащитник Рафаэл Вейга на 33-й минуте вывел хозяев вперед. Гостям удалось отыграться лишь в концовке — гол забил экс-нападающий «Метллаиста» Диегу Соуза.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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