Гол экс-форварда «Метталиста» спас «Гремиу» от поражения в матче с «Палмейрас»

«Палмейрас» и «Гремиу» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Полузащитник Рафаэл Вейга на 33-й минуте вывел хозяев вперед. Гостям удалось отыграться лишь в концовке — гол забил экс-нападающий «Метллаиста» Диегу Соуза.

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