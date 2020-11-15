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«Палмейрас» обыграл «Флуминенсе», Вейга сделал дубль

05:42
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«Палмейрас» победил «Флуминенсе» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Бразилии. В составе победителей дубль сделал Рафаэл Вейга. Один из мячей он забил с пенальти.

Чемпионат Бразилии. Серия А

21-й тур

«Палмейрас» — «Флуминенсе» — 2:0 (0:0)

Палмейрас — Флуминенсе

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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