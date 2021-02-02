«Палмейрас» и «Ботафого» сыграли вничью
«Палмейрас» сыграл вничью с «Ботафого» (1:1) 2 февраля в матче 33-го тура чемпионата Бразилии.
У хозяев отличился Эмерсон Сантос, у гостей — Рафаэл Наварро. Напомним, «Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес, победив в финале «Сантос» (1:0).
Чемпионат Бразилии. Серия А
33-й тур
«Палмейрас» — «Ботафого» — 1:1 (1:0)
Голы: Эмерсон Сантос, 16 (1:0). Наварро, 60 (1:1).
«Палмейрас»: Вевертон, Эмпереур (Габриэл Силва, 87), Эмерсон Сантос (Кушчевич, 42), Ренан, Майке, Фелипе Мелу (Лукас Эстевес, 67), Лукас Лима (Менину, 67), Густаву Скарпа, Патрик ди Паула, Виллиан, Брену.
«Ботафого»: Диегу Кавальери, Кевин, Кану, Форстер (Угу, 11), Давид, Наварро (Луиз Отавиу, 82), Ромилду (Калу, 82), Кайю Алешандре, Жозе Велисон, Насименту (Дави Араужу, 90+1), Сезинья.
Предупреждения: Жозе Велисон, 23. Брену, 32. Эмпереур, 71.
Судья: Фернандес де Лима.
2 февраля. Сан-Паулу. Стадион «Альянс Парке».
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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