«Палмейрас» и «Ботафого» сыграли вничью

«Палмейрас» сыграл вничью с «Ботафого» (1:1) 2 февраля в матче 33-го тура чемпионата Бразилии.

У хозяев отличился Эмерсон Сантос, у гостей — Рафаэл Наварро. Напомним, «Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес, победив в финале «Сантос» (1:0).

Чемпионат Бразилии. Серия А

33-й тур

«Палмейрас» — «Ботафого» — 1:1 (1:0)

Голы: Эмерсон Сантос, 16 (1:0). Наварро, 60 (1:1).

«Палмейрас»: Вевертон, Эмпереур (Габриэл Силва, 87), Эмерсон Сантос (Кушчевич, 42), Ренан, Майке, Фелипе Мелу (Лукас Эстевес, 67), Лукас Лима (Менину, 67), Густаву Скарпа, Патрик ди Паула, Виллиан, Брену.

«Ботафого»: Диегу Кавальери, Кевин, Кану, Форстер (Угу, 11), Давид, Наварро (Луиз Отавиу, 82), Ромилду (Калу, 82), Кайю Алешандре, Жозе Велисон, Насименту (Дави Араужу, 90+1), Сезинья.

Предупреждения: Жозе Велисон, 23. Брену, 32. Эмпереур, 71.

Судья: Фернандес де Лима.

2 февраля. Сан-Паулу. Стадион «Альянс Парке».