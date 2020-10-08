«Палмейрас» без Луиза Адриану проиграл «Ботафого» Хонды

«Ботафого» выиграл у «Палмейраса» в 14-м туре чемпионата Бразилии. В составе победителей 74 минуты отыграл экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда. Экс-форвард Луиз Адриану пропустил встречу из-за травмы.

В другой встрече «Форталеза» выиграла у «Атлетику Минейру» (2:1).

Чемпионат Бразилии

14 тур

«Ботафого» : «Палмейрас» — 2:1 (0:0)

Голы: Педру, 47 (1:0). Кайо, 53 (2:0). Виллиан, 77 (2:1).

Нереализованный пенальти: Виллиан, 85 — с пенальти.

«Форталеза» — «Атлетику Минейру» — 2:1 (1:1)

Голы: Давид, 37 (1:0); Эдуардо, 42 (1:1). Бруно, 85 (2:1).

Удаление: Фелипе (Ф), 38.