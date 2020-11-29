Дубль Рони помог «Палмейрасу» обыграть «Атлетику Паранаэнсе»
«Палмейрас» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Атлетику Паранаэнсе» со счетом 3:0.
Дубль на счету Рони, еще один гол забил Патрик ди Паула.
После этого матча «Палмейрас» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетику Паранаэнсе» с 28 очками — на 11-й строчке.
В другом матче тура «Сантос» обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 4:2, команды занимают 5-е и 16-е места соответственно.
Бразилия. Серия А
23-й тур
«Палмейрас» — «Атлетику Паранаэнсе» — 3:0 (2:0)
Голы: Патрик ди Паула, 8 (1:0). Рони, 35 (2:0). Рони, 50 (3:0).
«Палмейрас»: Вевертон, Гомес, Винья, Эмерсон Сантос, Лукас Лима (Брену, 70), Густаву Скарпа (Эмпереур, 75), Менину, Патрик ди Паула (Луан Гарсия, 75), Данилу, Зе Рафаэл (Габриэл Верон, 62), Рони (Габриэл Силва, 62).
«Атлетику Паранаэнсе»: Бенту, Тиагу Элену, Педру Энрике, Веллингтон, Кристиан, Читтадини (Лучо Гонсалес, 63), Эрик (Раванелли, 63), Жуан Виктор, Валтер (Алтер, 46), Бисоли (Фабинью, 46), Кайзер.
Предупреждения: Данилу, 48. Менину, 67. Кристиан, 71.
Судья: Андерсон Даронку (Бразилия).
28 ноября. Сан-Паулу. Стадион «Альянс Парке».
«Сантос» — «Спорт» — 4:2 (2:2)
Голы: Маринью, 7 — с пенальти (1:0). Лукас Брага, 11 (2:0). Маркиньюс, 28 (2:1). Барсиа, 45 (2:2). Бруну Маркес, 71 (3:2). Сотельдо, 82 — с пенальти (4:2).
«Сантос»: Джон, Пара, Вериссимо, Фелипе Жонатан (Вагнер Леонарду, 79), Луиз Фелипе, Жобсон (Сандри, 46), Диегу Питуса, Лоуренсу (Сотельдо, 46), Кайю Жорже (Бруну Маркес, 66), Маринью, Лукас Брага (Мадсон, 85).
«Спорт»: Луан Полли, Патрик, Таварес, Адриэлсон (Гомес, 79), Майдана, Чику, Мугни (Микаэл, 62), Араужу (Роналду, 79), Рикардинью (Брунинью, 90+3), Барсиа, Маркиньюс (Максвелл, 79).
Предупреждения: Адриэлсон, 14. Лоуренсу, 19. Маркиньюс, 21. Жобсон, 26. Мугни, 41. Вериссимо, 43.
Судья: Сампайю (Бразилия).
28 ноября. Сантос. Стадион «Вила Белмиро».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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