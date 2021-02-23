«Палмейрас» сыграл вничью «Атлетико Гоияниенсе»

«Палмейрас» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Атлетико Гоияниенсе» со счетом 1:1.

На гол Матиаса Винья гости ответили точным ударом Матеуса де Варгаса.

После этого матча «Палмейрас» с 58 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, «Атлетико Гоияниенсе» с 47 очками — на 13-й строчке.

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