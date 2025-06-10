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10 июня 2025, 11:24

Отец Неймара сообщил, что футболист хочет продлить контракт с «Сантосом»

Алина Савинова

Отец и агент форварда «Сантоса» Неймара заявил, что они с сыном делают все возможное, чтобы достичь соглашения с бразильским клубом о продлении контракта.

«Мы хотим, чтобы он остался. Мы делаем все возможное для этого. Мы получили предложения от других клубов, но отклонили их, потому что хотим, чтобы у него было больше времени на восстановление после травм. Следующее полугодие будет важным», — приводит AFP слова Неймара-старшего.

В конце января футболист на правах свободного агента вернулся в «Сантос», где начинал свою карьеру. 33-летний форвард провел четыре матча за команду в бразильской серии А.

Ранее Неймар выступал за саудовский «Аль-Хиляль», французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону».

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Неймар Сантос
Футбол
ФК Сантос
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