Отец Неймара сообщил, что футболист хочет продлить контракт с «Сантосом»

Отец и агент форварда «Сантоса» Неймара заявил, что они с сыном делают все возможное, чтобы достичь соглашения с бразильским клубом о продлении контракта.

«Мы хотим, чтобы он остался. Мы делаем все возможное для этого. Мы получили предложения от других клубов, но отклонили их, потому что хотим, чтобы у него было больше времени на восстановление после травм. Следующее полугодие будет важным», — приводит AFP слова Неймара-старшего.

В конце января футболист на правах свободного агента вернулся в «Сантос», где начинал свою карьеру. 33-летний форвард провел четыре матча за команду в бразильской серии А.

Ранее Неймар выступал за саудовский «Аль-Хиляль», французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону».