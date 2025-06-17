Отец Неймара — о сыне: «Он не ищет сравнений с Месси и хочет выиграть чемпионат мира для себя, для Бразилии»

Неймар да Силва, отец и агент форварда «Сантоса» Неймара, отметил, что футболист хочет выиграть чемпионат мира не ради сравнений с аргентинцем Лионелем Месси.

«История может повториться. Но Неймар не ищет сравнений с Месси и не стремится быть лучше него. Он хочет выиграть чемпионат мира для себя, для Бразилии, для болельщиков. Он хочет превзойти самого себя, вот и все», — приводит L'Equipe слова Неймара-старшего.

Вместе со сборной Бразилии Неймар становился олимпийским чемпионом в 2016 году, обладателем Кубка конфедераций (2013), а также финалистом Кубка Америки (2021). Всего за национальную команду 33-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов.