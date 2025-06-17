Футбол
Бразилия
Новости
Таблица Календарь Статьи Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Бразилия

17 июня 2025, 08:57

Отец Неймара — о сыне: «Он не ищет сравнений с Месси и хочет выиграть чемпионат мира для себя, для Бразилии»

Алина Савинова

Неймар да Силва, отец и агент форварда «Сантоса» Неймара, отметил, что футболист хочет выиграть чемпионат мира не ради сравнений с аргентинцем Лионелем Месси.

«История может повториться. Но Неймар не ищет сравнений с Месси и не стремится быть лучше него. Он хочет выиграть чемпионат мира для себя, для Бразилии, для болельщиков. Он хочет превзойти самого себя, вот и все», — приводит L'Equipe слова Неймара-старшего.

Вместе со сборной Бразилии Неймар становился олимпийским чемпионом в 2016 году, обладателем Кубка конфедераций (2013), а также финалистом Кубка Америки (2021). Всего за национальную команду 33-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Неймар Сантос
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Читайте также
Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался
Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Франция, Англия, Аргентина и Испания вышли в 1/2 финала ЧМ-2026
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Отец Неймара: «Есть большая вероятность, что он останется в «Сантосе»

Креспо возглавил «Сан-Паулу»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости