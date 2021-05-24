Новым главным тренером «Коринтианса» стал Силвиньо
10:54
«Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении Силвиньо на пост главного тренера команды.
47-летний специалист заключил с бразильским клубом контракт до декабря 2022 года, заменив Вагнера Манчини.
Силвиньо начинал свою игровую карьеру именно в «Коринтиансе», где выступал с 1990 по 1999 год. Затем защитник играл в лондонском «Арсенале», «Сельте», «Барселоне» и «Манчестер Сити».
Свой первый и на данный момент последний опыт самостоятельной тренерской работы Силвиньо получил в «Лионе» в 2019 году.
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