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Новым главным тренером «Коринтианса» стал Силвиньо

10:54
Силвиньо. Фото ФК «Лион».
Силвиньо. Фото ФК «Лион».
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«Коринтианс» на официальном сайте объявил о назначении Силвиньо на пост главного тренера команды.

47-летний специалист заключил с бразильским клубом контракт до декабря 2022 года, заменив Вагнера Манчини.

Силвиньо начинал свою игровую карьеру именно в «Коринтиансе», где выступал с 1990 по 1999 год. Затем защитник играл в лондонском «Арсенале», «Сельте», «Барселоне» и «Манчестер Сити».

Свой первый и на данный момент последний опыт самостоятельной тренерской работы Силвиньо получил в «Лионе» в 2019 году.

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